"Неможливо юридично". Путін вигадав нову причину не домовлятися про мир з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито хоче домовитись про мир з Україною, але зробити це "неможливо юридично".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час спілкування з журналістами.

"Звичайно, ми хочемо домовитися в кінцевому підсумку з Україною, але це зараз просто практично неможливо. Неможливо юридично. Від них, хто може, хто хоче, той нехай і веде переговори. Нам потрібно, щоб наші рішення були міжнародно визнані основними міжнародними гравцями", - зазначив диктатор.

Глава Кремля заявив, що у випадку перебування певних територій під російським суверенітетом порушення домовленостей означатиме напад на РФ. Або, додав він, це буде сприйматися як спроба повернути територію, яка законно належить Україні.

"Це різні речі, тому нам, звичайно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися з Україною", - наголосив російський диктатор.

Він також нагадав про наявність мирних планів і США, і Європи, але вчергове зупинився на питанні виборів в Україні.

"Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо. Я вже багато разів на цю тему говорив. Я вважаю, що українське керівництво допустило принципову стратегічну помилку, коли побоялося піти на вибори президента, після чого президент втратив свій легітимний статус", - заявив Путін.