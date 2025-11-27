ua en ru
Головна » Новини » У світі

"Неможливо юридично". Путін вигадав нову причину не домовлятися про мир з Україною

Росія, Четвер 27 листопада 2025 17:00
UA EN RU
"Неможливо юридично". Путін вигадав нову причину не домовлятися про мир з Україною Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито хоче домовитись про мир з Україною, але зробити це "неможливо юридично".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час спілкування з журналістами.

"Звичайно, ми хочемо домовитися в кінцевому підсумку з Україною, але це зараз просто практично неможливо. Неможливо юридично. Від них, хто може, хто хоче, той нехай і веде переговори. Нам потрібно, щоб наші рішення були міжнародно визнані основними міжнародними гравцями", - зазначив диктатор.

Глава Кремля заявив, що у випадку перебування певних територій під російським суверенітетом порушення домовленостей означатиме напад на РФ. Або, додав він, це буде сприйматися як спроба повернути територію, яка законно належить Україні.

"Це різні речі, тому нам, звичайно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися з Україною", - наголосив російський диктатор.

Він також нагадав про наявність мирних планів і США, і Європи, але вчергове зупинився на питанні виборів в Україні.

"Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо. Я вже багато разів на цю тему говорив. Я вважаю, що українське керівництво допустило принципову стратегічну помилку, коли побоялося піти на вибори президента, після чого президент втратив свій легітимний статус", - заявив Путін.

Заяви Путіна про завершення війни

Нагадаємо, 27 листопада Путін заявив, що погодиться на припинення бойових дій лише тоді, коли Україна виведе свої війська з окупованих територій. В іншому випадку, заявив диктатор, Росія доб'ється цього військовим шляхом.

Крім того, Путін заявив, що країна-агресорка згодна на те, щоб так званий "мирний план" з 28 пунктів США був покладений "в основу майбутніх домовленостей".

Диктатор зазначив, що проєкту мирного договору нібито не було, а був "набір питань" для обговорення та остаточного формулювання. За його словами, 28 пунктів США з'явилися після так званого "мирного плану", який обговорювався ще до саміту на Алясці.

