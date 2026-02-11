ua en ru
Росія розганяє фейк щодо підвищення тарифів: в ЦПД заспокоїли українців

Україна, Середа 11 лютого 2026 16:59
UA EN RU
Росія розганяє фейк щодо підвищення тарифів: в ЦПД заспокоїли українців Фото: росіяни поширюють фейк про нібито подорожчання світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни активно поширюють в мережі інформацію про нібито підготовку до підвищення тарифів на світло і тепло для українців, але вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Читайте також: РФ розганяє фейки про українців на Олімпійських іграх, яким "спростили допінг-контроль"

ЦПД з посиланням на пояснення Міненерго пише, що мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти. Він діє протягом воєнного стану і буде зберігатися шість місяців після його завершення.

"Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається", - наголосили в міністерстві.

У фейкових заявах росіян згадується законопроєкт №13219, який насправді спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва "зеленої" енергії.

"Розрахунки з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", що ніяк не пов’язано з підтримкою "зеленої" генерації", - сказано в заяві.

У Центрі також закликали всіх українців довіряти офіційним джерелам інформації.

Фейки росіян

Нагадаємо, роспропаганда продовжує поширювати фейки, згенеровані ШІ. В них персонажі, що видають себе за військових ЗСУ, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.

Також в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". В українській розвідці заявили, що це цілеспрямована інформаційна атака Росії.

Крім того, російська пропаганда продовжує системно дискредитувати Україну та її військових, зокрема поширюючи фейки, в яких військовослужбовців ЗСУ безпідставно пов’язують із кримінальними інцидентами.

