Россия разгоняет фейк о повышении тарифов: в ЦПД успокоили украинцев

Украина, Среда 11 февраля 2026 16:59
Россия разгоняет фейк о повышении тарифов: в ЦПД успокоили украинцев Фото: россияне распространяют фейк о якобы подорожании света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне активно распространяют в сети информацию о якобы подготовке к повышению тарифов на свет и тепло для украинцев, но она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

Читайте также: РФ разгоняет фейки об украинцах на Олимпийских играх, которым "упростили допинг-контроль"

ЦПД со ссылкой на пояснения Минэнерго пишет, что мораторий на повышение тарифов продолжает действовать. Он действует в течение военного положения и будет сохраняться шесть месяцев после его завершения.

"Поэтому тарифы для населения на тепло, горячую воду и газоснабжение не меняются, никакое решение об их повышении пока не рассматривается", - отметили в министерстве.

В фейковых заявлениях россиян упоминается законопроект №13219, который на самом деле направлен на совершенствование конкурентных условий производства "зеленой" энергии.

"Расчеты с ВИЭ (возобновляемые источники энергии) никоим образом не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", что никак не связано с поддержкой "зеленой" генерации", - сказано в заявлении.

В Центре также призвали всех украинцев доверять официальным источникам информации.

Фейки россиян

Напомним, роспропаганда продолжает распространять фейки, сгенерированные ИИ. В них персонажи, выдающие себя за военных ВСУ, эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы отсутствии еды и техники.

Также в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы передаче Украиной США "искаженных разведданных". В украинской разведке заявили, что это целенаправленная информационная атака России.

Кроме того, российская пропаганда продолжает системно дискредитировать Украину и ее военных, в частности распространяя фейки, в которых военнослужащих ВСУ безосновательно связывают с криминальными инцидентами.

