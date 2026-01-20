ua en ru
Роспропаганда поширює ШІ-фейки зі зверненнями "військових": у ЦПД розповіли про мету

Вівторок 20 січня 2026 06:10
UA EN RU
Роспропаганда поширює ШІ-фейки зі зверненнями "військових": у ЦПД розповіли про мету Фото: справжні українські військові (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Роспропаганда продовжує поширювати фейки, згенеровані ШІ, нібито від імені "українських військових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Згідно з повідомленням Центру, в соцмережах поширюються згенеровані штучним інтелектом відео, в яких персонажі, що видають себе за військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.

У цих матеріалах також спекулюють на темі відключень електроенергії, просуваючи наративи про "марність боротьби" та безперспективність спротиву.

Для підвищення довіри використовуються синтезовані голоси, постановочна емоційність і псевдореалістичні візуальні образи.

"Використання ШІ дозволяє російській пропаганді масово виробляти такий контент із мінімальними ресурсами. Емоційна складова та особистісний формат звернень роблять ці фейки особливо небезпечними", - попереджають аналітики Центру.

Мета таких фейків, говорять у ЦПД, - деморалізація суспільства та підрив стійкості українців.

Інші фейки роспропаганди

Як повідомляло РБК-Україна, в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". В українській розвідці заявили, що це цілеспрямована інформаційна атака Росії.

Також у відомстві спростували заяви про начебто неминучий розрив партнерських відносин між українською та американською розвідками.

За даними ЦПД, фейк активно поширюють російські пропагандистські пабліки та мережі ботів у соцмережі X, використовуючи його як інструмент інформаційного тиску.

Паралельно в мережі активно поширюється повідомлення про нібито "повне відключення електроенергії" в західних областях України, однак ця інформація є неправдивою.

У ЦПД зазначили, що йдеться про фейковий лист, який надходить на електронну пошту та маскується під офіційне повідомлення.

У Центрі наголошують, що російська пропаганда продовжує системно дискредитувати Україну та її військових, зокрема поширюючи фейки, в яких військовослужбовців ЗСУ безпідставно пов’язують із кримінальними інцидентами.

