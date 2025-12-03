Роспропаганда просуває фейки про конфлікти з військовими ЗСУ та на мовному підґрунті, - ЦПД

Російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації українських військових. Зокрема у мережі з'являються фейки, в яких військовослужбовці ЗСУ стають героями кримінальних новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В інтернет-пабліках поширюється "новина", начебто військовий у Чернівцях вистрілив у ногу та жорстоко побив пенсіонера за спілкування російською мовою.

Як доказ пропагандистські ресурси наводять скриншот новини українського сайту з фальсифікованим за допомогою фоторедактора заголовком, інформує ЦПД.



Насправді в Чернівцях стався побутовий конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого один вистрілив в іншого з пневматичного пістолета. Серйозно ніхто не постраждав.

Отже, немає жодних підтверджень, що це був конфлікт на мовному ґрунті та що один з його учасників є військовим.

"Створення подібних фейків шляхом підміни заголовків та перекручування змісту реальних новин - це типовий прийом російської пропаганди. Ворог використовує ці вкиди, щоб очорнити військових в очах українського суспільства та спровокувати розкол між військовими й цивільними", - зазначає ЦПД.