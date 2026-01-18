Росія поширює фейк про розвідку України: деталі

У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". В українській розвідці заявили, що це цілеспрямована інформаційна атака Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

В українському та міжнародному інформаційному просторі з’явилися неправдиві твердження про нібито передачу Україною Сполученим Штатам недостовірної розвідувальної інформації, яка згодом була використана Росією.

Поштовхом для фейку стала спотворена інтерпретація сюжету французького телеканалу, який російські пропагандисти використали для маніпуляцій. В ГУР зазначають, що навіть вихідний матеріал був перекручений, а його зміст - вирваний з контексту.

Як повідомляють в ГУР, ці заяви є навмисним конспірологічним вкидом, що не має жодного фактичного підтвердження.

"Оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав", - наголошують у ГУР МО.

Також у відомстві спростували заяви про начебто неминучий розрив партнерських відносин між українською та американською розвідками.

"Україна продовжує активну та відповідальну співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема зі США, а обмін інформацією триває", - підкреслюють в розвідці.

За даними ЦПД, фейк активно поширюють російські пропагандистські пабліки та мережі ботів у соцмережі X, використовуючи його як інструмент інформаційного тиску.

"Мета цієї кампанії - підірвати довіру між Україною та ключовими західними союзниками на тлі міжнародних переговорів", - зазначають у відомстві.

Крім того, дезінформація спрямована на дискредитацію українських спецслужб та ослаблення міжнародної підтримки України.