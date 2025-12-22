Як передає РБК-Україна , про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За словами Рябкова, "Росія не переслідує завойовницькі цілі, що приписуються нашій країні". Про це чиновник заявив під час дискусії "(Не)стратегічна стабільність - 2025: підсумки року у сфері міжнародної безпеки" Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Крім того, прозвучала навіть обіцянка, що Москва "юридично зафіксує" такі гарантії. Рябков нагадав, що російський диктатор Володимир Путін також про це неодноразово говорив.

Водночас Рябков натякнув, що в Європі мало хто готовий будувати "архітектуру безпеки" разом із Росією, а більшість країн залишаються в межах колективного Заходу.

На думку Рябкова, "неподільний простір безпеки в Європі якщо й визнають, то лише у межах колективного Заходу".

"Відверто кажучи, це не додає оптимізму і явно вказує на те, що навіть в умовах більш виваженої політики США, що демонструється Вашингтоном на російському напрямку, зберігаються суттєві ризики зіткнення Росія - НАТО через неадекватні ворожі дії європейських країн", - додав заступник міністра.

В свою чергу політологи застерігають, що подібні заяви Москви - не що інше як частина пропагандистської кампанії, спрямованої на виправдання власної мілітаризації та тиску на Європу.

Дійсно, подібні заяви Москви вже неодноразово суперечили реальним діям РФ, включаючи агресію проти України та нарощування військової потужності біля кордонів ЄС і НАТО.