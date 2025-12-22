ua en ru
Россия предлагает "юридически зафиксировать" гарантии мира для ЕС

Россия, Понедельник 22 декабря 2025 20:00
UA EN RU
Россия предлагает "юридически зафиксировать" гарантии мира для ЕС Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия предложила Евросоюзу "юридически зафиксировать" гарантии ненападения, чтобы успокоить Европу.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, "Россия не преследует завоевательные цели, приписываемые нашей стране". Об этом чиновник заявил во время дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме того, прозвучало даже обещание, что Москва "юридически зафиксирует" такие гарантии. Рябков напомнил, что российский диктатор Владимир Путин также об этом неоднократно говорил.

В то же время Рябков намекнул, что в Европе мало кто готов строить "архитектуру безопасности" вместе с Россией, а большинство стран остаются в рамках коллективного Запада.

По мнению Рябкова, "неделимое пространство безопасности в Европе если и признают, то только в рамках коллективного Запада".

"Откровенно говоря, это не добавляет оптимизма и явно указывает на то, что даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран", - добавил замминистра.

В свою очередь политологи предостерегают, что подобные заявления Москвы - не что иное как часть пропагандистской кампании, направленной на оправдание собственной милитаризации и давления на Европу.

Действительно, подобные заявления Москвы уже неоднократно противоречили реальным действиям РФ, включая агрессию против Украины и наращивание военной мощи у границ ЕС и НАТО.

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.

Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами.

Так, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи в Майами, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.

При этом спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев покинул Майами без комментариев. Он лишь отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

