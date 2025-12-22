Россия предлагает "юридически зафиксировать" гарантии мира для ЕС
Россия предложила Евросоюзу "юридически зафиксировать" гарантии ненападения, чтобы успокоить Европу.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, "Россия не преследует завоевательные цели, приписываемые нашей стране". Об этом чиновник заявил во время дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Кроме того, прозвучало даже обещание, что Москва "юридически зафиксирует" такие гарантии. Рябков напомнил, что российский диктатор Владимир Путин также об этом неоднократно говорил.
В то же время Рябков намекнул, что в Европе мало кто готов строить "архитектуру безопасности" вместе с Россией, а большинство стран остаются в рамках коллективного Запада.
По мнению Рябкова, "неделимое пространство безопасности в Европе если и признают, то только в рамках коллективного Запада".
"Откровенно говоря, это не добавляет оптимизма и явно указывает на то, что даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран", - добавил замминистра.
В свою очередь политологи предостерегают, что подобные заявления Москвы - не что иное как часть пропагандистской кампании, направленной на оправдание собственной милитаризации и давления на Европу.
Действительно, подобные заявления Москвы уже неоднократно противоречили реальным действиям РФ, включая агрессию против Украины и наращивание военной мощи у границ ЕС и НАТО.
Мирный план США
Напомним, что США, Украина и Европа уже месяц работают над доработкой нового американского мирного плана по завершению российско-украинской войны.
Последняя серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами.
Так, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.
Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи в Майами, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.
При этом спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев покинул Майами без комментариев. Он лишь отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.