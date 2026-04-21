Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія продаватиме газ Китаю майже за безцінь щонайменше до 2029 року, - Bloomberg

16:11 21.04.2026 Вт
2 хв
Експерти з'ясували неймовірну знижку для Пекіну
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Китай буде отримувати газ РФ майже вдвічі дешевше за ЄС (Getty Images)

Росія прогнозує, що експорт природного газу до Китаю щонайменше до 2029 року залишатиметься значно дешевшим порівняно з поставками на ринки Європи та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства та офіційних енергетичних прогнозів РФ, різниця в цінах між китайським напрямком та іншими ринками залишатиметься суттєвою. Розрахунки свідчать, що газ для Пекіна коштуватиме на 27-38% дешевше, ніж для споживачів у Європі.

В окремих сценаріях аналітики вказують на ще більший розрив: вартість постачання на китайський ринок може бути майже вдвічі нижчою за європейські котирування.

Експерти пов’язують вимушені знижки з переорієнтацією російського експорту на азійський напрямок. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій Росія втратила доступ до більшої частини високоприбуткового європейського ринку.

Попри нарощування обсягів постачань до Китаю, вони не здатні повністю компенсувати втрати від розриву зв'язків із Європою. Це стосується як фізичних обсягів газу, так і загального рівня прибутковості російського енергетичного експорту.

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, Рада ЄС більшістю голосів підтримала запуск механізму RePowerEU, який передбачає поетапну та повну відмову Євросоюзу від російського викопного палива. Проти рішення виступили Угорщина та Словаччина.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує обмеження на поставки російської нафти, оскільки такі заходи, за його словами, можуть поставити під загрозу енергетичну безпеку країни.

З огляду на те, що Угорщина та Словаччина регулярно блокують нові обмеження проти РФ, Єврокомісія пропонує змінити порядок ухвалення санкцій. Замість одноголосної підтримки хочуть запровадити голосування більшістю країн-членів ЄС.

Тим часом США заявили про готовність оперативно замінити весь російський газ і нафту, які постачаються до Європи, власними енергоресурсами у разі потреби.

