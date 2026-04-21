Росія продаватиме газ Китаю майже за безцінь щонайменше до 2029 року, - Bloomberg

За даними джерел агентства та офіційних енергетичних прогнозів РФ, різниця в цінах між китайським напрямком та іншими ринками залишатиметься суттєвою. Розрахунки свідчать, що газ для Пекіна коштуватиме на 27-38% дешевше, ніж для споживачів у Європі.

В окремих сценаріях аналітики вказують на ще більший розрив: вартість постачання на китайський ринок може бути майже вдвічі нижчою за європейські котирування.

Експерти пов’язують вимушені знижки з переорієнтацією російського експорту на азійський напрямок. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій Росія втратила доступ до більшої частини високоприбуткового європейського ринку.

Попри нарощування обсягів постачань до Китаю, вони не здатні повністю компенсувати втрати від розриву зв'язків із Європою. Це стосується як фізичних обсягів газу, так і загального рівня прибутковості російського енергетичного експорту.

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, Рада ЄС більшістю голосів підтримала запуск механізму RePowerEU, який передбачає поетапну та повну відмову Євросоюзу від російського викопного палива. Проти рішення виступили Угорщина та Словаччина.