Россия будет продавать газ Китаю почти за бесценок как минимум до 2029 года, - Bloomberg

Россия прогнозирует, что экспорт природного газа в Китай как минимум до 2029 года будет оставаться значительно дешевле по сравнению с поставками на рынки Европы и Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства и официальных энергетических прогнозов РФ, разница в ценах между китайским направлением и другими рынками будет оставаться существенной. Расчеты показывают, что газ для Пекина будет стоить на 27-38% дешевле, чем для потребителей в Европе.
В отдельных сценариях аналитики указывают на еще больший разрыв: стоимость поставок на китайский рынок может быть почти вдвое ниже европейских котировок.
Эксперты связывают вынужденные скидки с переориентацией российского экспорта на азиатское направление. После начала полномасштабной войны против Украины и введения санкций Россия потеряла доступ к большей части высокодоходного европейского рынка.
Несмотря на наращивание объемов поставок в Китай, они не способны полностью компенсировать потери от разрыва связей с Европой. Это касается как физических объемов газа, так и общего уровня прибыльности российского энергетического экспорта.
Напомним, Совет ЕС большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива. Против решения выступили Венгрия и Словакия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничения на поставки российской нефти, поскольку такие меры, по его словам, могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.
Учитывая то, что Венгрия и Словакия регулярно блокируют новые ограничения против РФ, Еврокомиссия предлагает изменить порядок принятия санкций. Вместо единогласной поддержки хотят ввести голосование большинством стран-членов ЕС.
Тем временем США заявили о готовности оперативно заменить весь российский газ и нефть, поставляемые в Европу, собственными энергоресурсами в случае необходимости.