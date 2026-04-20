Запуск "Дружби" заплановано на вівторок, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пов'язав розблокування фінансової допомоги Україні з відновленням поставок нафти трубопроводом "Дружба". У вівторок очікуються ключові технічні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Україна чекає на повернення нафти

У вівторок заплановані технічні випробування трубопроводу, який до пошкодження в січні забезпечував постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, саме відновлення роботи цього маршруту розглядають як критичний чинник для подальших рішень у ЄС.

Очікується, що запуск "Дружби" може розблокувати доступ України до необхідного фінансування.

Умова Угорщини та позиція ЄС

Кредит для України був схвалений лідерами Євросоюзу ще в грудні, проте його надання досі стримується позицією Будапешта. Віктор Орбан пов'язав підтримку з відновленням нафтових поставок.

У неділю угорський уряд заявив про готовність зняти блокування вже цього тижня, якщо транзит буде відновлено. Питання планують обговорити на рівні послів ЄС.

Тиск через брак коштів

Фінансування залишається критично важливим для України на тлі триваючої війни.

Додаткове навантаження створює скорочення підтримки з боку США після повернення Дональда Трампа в Білий дім 2025 року. За оцінками, наявних ресурсів Києву може вистачити тільки до червня.

Словаччина пом'якшує позицію

Словаччина заявила про намір не порушувати єдності ЄС у питанні кредиту, відмовившись від колишніх погроз блокування.

Раніше прем'єр Роберт Фіцо критикував ситуацію навколо трубопроводу "Дружба" і звинувачував Володимира Зеленського в затягуванні ремонту, проте Київ відкинув ці заяви.

Відмова від російської нафти

Після 2022 року більшість країн ЄС припинили закупівлі російської нафти, однак Угорщина і Словаччина отримали тимчасові винятки.

Єврокомісія планує повністю згорнути решту поставок не пізніше кінця 2027 року.