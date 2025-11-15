США хочуть витіснити російський газ із Європи "до останньої молекули", - FT
Посадові особи США здійснювали поїздки до країн Європи для просування американських енергоносіїв замість російських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел видання, США намагаються знищити "весь до останньої молекули" російський газ на європейському ринку.
Зазначається, що кампанія американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати іноземні активи російського "Лукойлу", проти якого США ввели санкції.
Це завдало складнощів нафтотрейдеру, оскільки ЗМІ в той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією.
Gunvor був названий "Лукойлом" потенційним покупцем, але Мінфін США попередив, що не видасть цій компанії ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни в Україні.
Як повідомляється, до 2014 року співвласником Gunvor був російський бізнесмен Геннадій Тимченко, який за день до введення щодо нього санкцій США продав свою частку - 43,5% акцій іншому великому акціонеру компанії, Торбйорну Торнквісту.
Той у результаті отримав 86% акцій на 6,6 млрд доларів. Зараз Торнквіст є головою ради директорів.
Водночас зазначається, що незважаючи на контроль над Gunvor, американська влада, як і раніше, побоюється її можливих зв'язків із Москвою.
"Gunvor був добре відомий усім, хто був знайомий з Росією за Путіна", - розповів колишній координатор із політики санкцій Деніел Фрід.
Відмова Європи від російського газу
Нагадаємо, вже тривалий час президент США Дональд Трамп закликає європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.
Нещодавно Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.
Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти.
Окрім Угорщини, Словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави ЄС відмовилися від співпраці з Москвою ще у 2022 році.
Україна, своєю чергою, допомагає Словаччині шукати альтернативу. Президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, щоб зменшити залежність від Росії.