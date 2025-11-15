США хочуть витіснити російський газ із Європи "до останньої молекули", - FT

Посадові особи США здійснювали поїздки до країн Європи для просування американських енергоносіїв замість російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел видання, США намагаються знищити "весь до останньої молекули" російський газ на європейському ринку.

Зазначається, що кампанія американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати іноземні активи російського "Лукойлу", проти якого США ввели санкції.

Це завдало складнощів нафтотрейдеру, оскільки ЗМІ в той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією.

Gunvor був названий "Лукойлом" потенційним покупцем, але Мінфін США попередив, що не видасть цій компанії ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни в Україні.

Як повідомляється, до 2014 року співвласником Gunvor був російський бізнесмен Геннадій Тимченко, який за день до введення щодо нього санкцій США продав свою частку - 43,5% акцій іншому великому акціонеру компанії, Торбйорну Торнквісту.

Той у результаті отримав 86% акцій на 6,6 млрд доларів. Зараз Торнквіст є головою ради директорів.

Водночас зазначається, що незважаючи на контроль над Gunvor, американська влада, як і раніше, побоюється її можливих зв'язків із Москвою.

"Gunvor був добре відомий усім, хто був знайомий з Росією за Путіна", - розповів колишній координатор із політики санкцій Деніел Фрід.