Росія прагне паралізувати авіасполучення окремих країн Європи своїми дронами, - ЦПД

"Мета росіян - паралізувати авіасполучення окремих європейських країн своїми дронами. Якщо не відповідати, вони спробують нарощувати", - заявив Коваленко.

За словами голови ЦПД, під прикриттям таких інцидентів Москва намагається сформувати в Європі думку, що підтримка України нібито шкодить європейцям, і одночасно підсилити позиції політиків, орієнтованих на відновлення співпраці з РФ.

Коваленко називає цю стратегію ілюзією: ігнорування загрози не врятує від наслідків, адже кінцева мета Росії - зробити Європу залежною і відновити зону впливу, наближену до радянських часів.

На його думку, за Москвою стоїть і Пекін, зацікавлений у створенні "китайської Європи", орієнтованої на Китай. Тому для Європи, каже Коваленко, немає альтернативи - потрібно протистояти загрозі і діяти симетрично, а питання лише в часі.