Россия стремится парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами, - ЦПД

Россия пытается парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами. Атаки будут наращиваться, если не отвечать стране-агрессору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко в Telegram.
"Цель россиян - парализовать авиасообщение отдельных европейских стран своими дронами. Если не отвечать, они попытаются наращивать", - заявил Коваленко.
По словам главы ЦПИ, под прикрытием таких инцидентов Москва пытается сформировать в Европе мнение, что поддержка Украины якобы вредит европейцам, и одновременно усилить позиции политиков, ориентированных на возобновление сотрудничества с РФ.
Коваленко называет эту стратегию иллюзией: игнорирование угрозы не спасет от последствий, ведь конечная цель России - сделать Европу зависимой и восстановить зону влияния, приближенную к советским временам.
По его мнению, за Москвой стоит и Пекин, заинтересованный в создании "китайской Европы", ориентированной на Китай. Поэтому для Европы, говорит Коваленко, нет альтернативы - нужно противостоять угрозе и действовать симметрично, а вопрос лишь во времени.
Напомним, в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.
Аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу из-за появления дронов в воздушном пространстве.
Ранее, 22 сентября, аэропорт Копенгагена временно останавливал работу на четыре часа из-за аналогичного инцидента с беспилотниками.
В российском посольстве в Копенгагене заявили, что залет беспилотников в Данию является "постановочной провокацией", и опровергли любую причастность РФ к инциденту.
Стоит добавить, что инциденты с дронами на фоне серии провокаций России, среди них вторжение более двух десятков дронов в Польше, пролета российских истребителей МиГ-31 над Эстонией и приближение к Аляске двух бомбардировщиков Ту-95 и двух Су-35.