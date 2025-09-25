У посольстві РФ відреагували на дрони в аеропорту Данії: що заявили
У російському посольстві в Копенгагені назвали "постановочною провокацією" заліт безпілотників в країну та заперечили припущення Данії про причетність РФ до інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на посольство Росії в Данії у Telegram.
У коментарі посольства зазначається, що звинувачення Росії у причетності до ситуації з дронами, які порушили роботу данських аеропортів, є спекуляціями.
"Очевидно, що інциденти з порушенням роботи данських аеропортів є постановочною провокацією", - заявили російські дипломати.
Як стверджують у посольстві, "ці події будуть використані як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, які прагнуть максимально затягнути війну в Україні та розширити її на інші країни".
"Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції про свою причетність до цих подій", - йдеться у заяві дипмісії.
Дрони у Данії
Нагадаємо, в ніч на 25 вересня над данськими аеропортами в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп зафіксували невідомі безпілотники.
Через дрони у повітряному просторі аеропорт Ольборга на кілька годин призупинив роботу.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав появу невідомих безпілотників над країною, зокрема поблизу військових об’єктів, гібридною атакою. Також він повідомив, що запуск дронів був здійснений "професійними операторами".
Перед тим 22 вересня аеропорт у Копенгагені тимчасово припинив роботу на чотири години через появу безпілотників у повітряному просторі летовища.
А наступного дня данська поліція повідомила, що БпЛА, які паралізували аеропорт, управляв "компетентний оператор".