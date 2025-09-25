У посольстві РФ відреагували на дрони в аеропорту Данії: що заявили

У російському посольстві в Копенгагені назвали "постановочною провокацією" заліт безпілотників в країну та заперечили припущення Данії про причетність РФ до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на посольство Росії в Данії у Telegram .

У коментарі посольства зазначається, що звинувачення Росії у причетності до ситуації з дронами, які порушили роботу данських аеропортів, є спекуляціями.

"Очевидно, що інциденти з порушенням роботи данських аеропортів є постановочною провокацією", - заявили російські дипломати.

Як стверджують у посольстві, "ці події будуть використані як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, які прагнуть максимально затягнути війну в Україні та розширити її на інші країни".

"Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції про свою причетність до цих подій", - йдеться у заяві дипмісії.