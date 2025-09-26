ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия стремится парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами, - ЦПД

Пятница 26 сентября 2025 12:27
UA EN RU
Россия стремится парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами, - ЦПД Фото иллюстративное: Россия стремится парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия пытается парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами. Атаки будут наращиваться, если не отвечать стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко в Telegram.

"Цель россиян - парализовать авиасообщение отдельных европейских стран своими дронами. Если не отвечать, они попытаются наращивать", - заявил Коваленко.

По словам главы ЦПИ, под прикрытием таких инцидентов Москва пытается сформировать в Европе мнение, что поддержка Украины якобы вредит европейцам, и одновременно усилить позиции политиков, ориентированных на возобновление сотрудничества с РФ.

Коваленко называет эту стратегию иллюзией: игнорирование угрозы не спасет от последствий, ведь конечная цель России - сделать Европу зависимой и восстановить зону влияния, приближенную к советским временам.

По его мнению, за Москвой стоит и Пекин, заинтересованный в создании "китайской Европы", ориентированной на Китай. Поэтому для Европы, говорит Коваленко, нет альтернативы - нужно противостоять угрозе и действовать симметрично, а вопрос лишь во времени.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.

Аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу из-за появления дронов в воздушном пространстве.

Ранее, 22 сентября, аэропорт Копенгагена временно останавливал работу на четыре часа из-за аналогичного инцидента с беспилотниками.

В российском посольстве в Копенгагене заявили, что залет беспилотников в Данию является "постановочной провокацией", и опровергли любую причастность РФ к инциденту.

Стоит добавить, что инциденты с дронами на фоне серии провокаций России, среди них вторжение более двух десятков дронов в Польше, пролета российских истребителей МиГ-31 над Эстонией и приближение к Аляске двух бомбардировщиков Ту-95 и двух Су-35.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Аэропорт Дрони
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"