Россия стремится парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами, - ЦПД

Россия пытается парализовать авиасообщение отдельных стран Европы своими дронами. Атаки будут наращиваться, если не отвечать стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко в Telegram .

"Цель россиян - парализовать авиасообщение отдельных европейских стран своими дронами. Если не отвечать, они попытаются наращивать", - заявил Коваленко.

По словам главы ЦПИ, под прикрытием таких инцидентов Москва пытается сформировать в Европе мнение, что поддержка Украины якобы вредит европейцам, и одновременно усилить позиции политиков, ориентированных на возобновление сотрудничества с РФ.

Коваленко называет эту стратегию иллюзией: игнорирование угрозы не спасет от последствий, ведь конечная цель России - сделать Европу зависимой и восстановить зону влияния, приближенную к советским временам.

По его мнению, за Москвой стоит и Пекин, заинтересованный в создании "китайской Европы", ориентированной на Китай. Поэтому для Европы, говорит Коваленко, нет альтернативы - нужно противостоять угрозе и действовать симметрично, а вопрос лишь во времени.