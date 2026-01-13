Росія пошкодила консульство Польщі в Одесі під час нічної атаки

Унаслідок російської атаки на Одесу в ніч проти 13 січня було пошкоджене Генеральне консульство Польщі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр у соцмережі X.
За його словами, під час удару ніхто зі співробітників дипломатичної установи не постраждав.
"Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні", - написав Вевюр.
Польська сторона наразі з’ясовує всі обставини інциденту та масштаби пошкоджень.
Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України.
Зокрема російські безпілотники кількома хвилями атакували Одесу. Внаслідок удару поранення дістали п’ятеро людей.
Обстріли зачепили центральну частину міста: спалахнули пожежі в нежитловій будівлі, фітнес-центрі, професійному ліцеї та гаражі з легковим авто. Також пошкоджено фасади та вибито вікна у шести багатоквартирних будинках і дитячому садку.
Також ми писали, що внаслідок нічної атаки росіян на Одесу постраждали два енергооб'єкти ДТЕК.
"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, постраждали два гаражі та дев’ять автомобілів. У місті працюють оперативні штаби з ліквідації наслідків атаки. Зазначимо, що добою раніше Одеса також перебувала під ворожим ударом - тоді без світла залишилися близько 33,5 тисячі домогосподарств.