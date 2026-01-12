ua en ru
Десятки тисяч родин на Одещині залишились без світла через удари РФ по енергетиці

Одеса, Понеділок 12 січня 2026 10:35
Десятки тисяч родин на Одещині залишились без світла через удари РФ по енергетиці Фото: десятки тисяч родин на Одещині залишились без світла через удари РФ по енергетиці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок нічної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в Одеській області зафіксовано значні пошкодження. Без світла наразі залишаються понад три десятки родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Одещина: ворог знову атакує енергетику. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тис. родин області. Пошкодження значні", - йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК зазначають, що енергетики Одещини працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути світло споживачам.

Що відомо про обстріл Одеси та області 12 січня

У ніч проти 12 січня повітряну тривогу в Одеському районі оголошували двічі.

Перший раз вона тривала з 23:13 до 23:41 11 січня, коли Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси - в місті було чути вибухи, працювала ППО.

Другу повітряну тривогу оголосили о 00:56 через загрозу БпЛА, які рухалися у бік Чорноморська та Роздільної. Відбій тривоги дали о 02:05.

За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю.

Також зазнали пошкоджень автомобіль і п'ять приватних будинків. Ще один будинок зруйнований. Травмувалися 40-річний чоловік і 64-річна жінка.

Удар призвів до знеструмлення кількох населених пунктів області, а також одного з мікрорайонів Одеси.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці атаки розгорнули оперативний штаб. Також діє пункт обігріву. Комунальники закривають віконні прийоми, які залишилися без скління.

В ОВА зазначили, що тепло- та водопостачання для населення вже відновлено.

