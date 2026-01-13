Россия повредила консульство Польши в Одессе во время ночной атаки

По его словам, во время удара никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.

Польская сторона сейчас выясняет все обстоятельства инцидента и масштабы повреждений.

Последние атаки на Одессу

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В частности российские беспилотники несколькими волнами атаковали Одессу. В результате удара ранения получили пять человек.

Обстрелы задели центральную часть города: вспыхнули пожары в нежилом здании, фитнес-центре, профессиональном лицее и гараже с легковым авто. Также повреждены фасады и выбиты окна в шести многоквартирных домах и детском саду.

Также мы писали, что в результате ночной атаки россиян на Одессу пострадали два энергообъекта ДТЭК.

"Разрушения значительные, восстановление требует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.