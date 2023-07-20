Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси
Під час нічного російського обстрілу Одеси була пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.
Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - пише Кіпер.
Фото: Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)
Нічний обстріл по території України
Вже третій день поспіль Російська Федерація атакує південь України. Цієї ночі ворог обстріляв Одесу й Миколаїв. Внаслідок ударів в містах були пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.
В Одесі відомо про 8 постраждалих, серед яких 3 працівників ДСНС. Тим часом в Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.
Як повідомляли Повітряні сили, ворог атакував Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.
Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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