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Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси

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Четвер 20 липня 2023 13:14
Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси Фото: Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного російського обстрілу Одеси була пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - пише Кіпер.

Фото: Росія пошкодила будівлю консульства Китаю під час обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)

Нічний обстріл по території України

Вже третій день поспіль Російська Федерація атакує південь України. Цієї ночі ворог обстріляв Одесу й Миколаїв. Внаслідок ударів в містах були пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.

В Одесі відомо про 8 постраждалих, серед яких 3 працівників ДСНС. Тим часом в Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

Як повідомляли Повітряні сили, ворог атакував Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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