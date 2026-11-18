Мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним - від 25 до 60 років, і жодних пропозицій щодо його зниження чи підвищення у Верховній Раді наразі немає.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним - 25-60 років", - сказав Веніславський.

За його словами, громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше.

Водночас закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачають мобілізацію всіх громадян України віком від 25 до 60 років включно.

"Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто", - зазначив нардеп.



Він підкреслив, що позиція Генерального штабу, Міністерства оборони та головнокомандувача Збройних сил полягає в тому, щоб залучати до військової служби тих, хто здатний виконувати службові завдання. Але це не означає, що когось узагалі не будуть мобілізовувати.

"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", - додав Веніславський.



Він звернув увагу на те, що у Раді будь-які рішення ухвалюються з великими труднощами - навіть ті, що йдуть на користь військовослужбовцям.

Як приклад нардеп навів розгляд такого чутливого аспекту відстрочки від призову на військову службу, як навчання.



За його словами, порівнюючи з довоєнним періодом стрімко зростає кількість громадян віком від 25 до 60 років, які раптом стали студентами, учнями чи ліцеїстами спеціальних професійно-технічних закладів освіти.

"Водночас це законна підстава для отримання відстрочки від призову. Коли ми лише дискутували ці питання в парламенті, окремі колеги говорили, що не можна так поводитися з "дітьми", яким 25-45 років, бо це негативно вплине на їхній морально-психологічний стан. На жаль, популізм у парламенті превалює", - зазначив Веніславський.