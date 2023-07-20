Россия повредила здание консульства Китая при обстреле Одессы
Во время ночных российских обстрелов Одессы было повреждено здание генерального консульства Китайской Народной Республики.
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре - пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", - пишет Кипер.
Фото: Россия повредила здание консульства Китая во время обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)
Ночной обстрел по территории Украины
Уже третий день Российская Федерация атакует юг Украины. Этой ночью враг обстрелял Одессу и Николаев. В результате ударов в городах были повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары.
В Одессе известно о 8 пострадавших, среди которых 3 работника ГСЧС. Между тем в Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.
Как сообщали Воздушные силы, враг атаковал Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.
Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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