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Нічна атака. Росія випустила по 19 ракет та дронів: скільки вдалося збити

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Одеса, Четвер 20 липня 2023 08:56
Нічна атака. Росія випустила по 19 ракет та дронів: скільки вдалося збити Фото: Росія випустила по 19 ракет та дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові зазначають, що цієї ночі РФ зосередилася на південних регіонах. Окупанти випустили:

  • 7 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків - південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Українські сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей: два "Калібри", три крилаті ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".

Росія вночі атакувала Україну

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під ударом ворога опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

Внаслідок нічної атаки в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, виникли пожежі. В Одесі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а у Миколаєві 19 людей отримали поранення, серед них є діти.

Також російські окупанти атакували "Шахедами" Суми та Чернігівську область.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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