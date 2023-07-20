У Миколаєві збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Кім зазначає, що за медичною допомогою звернулися вісім людей, госпіталізовано двоє, серед них дитина.

За його словами, близько 3:03 окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку, виникла пожежа площею 450 кв. м, яку рятувальники вже ліквідували. Триває розбір завалів.

Також пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки та 15 гаражів.

Окупанти атакували південь та північ України

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 ракет та 19 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 13 "Шахедів" та 5 ракет.

Під масований удар потрапили Одеса та Миколаїв, там пошкоджені будівлі у центральних районах. В Одесі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а у Миколаєві спочатку повідомляли про 18 потерпілим. Проте, як вже відомо, поранення отримали 19 осіб.

Також російські окупанти атакували "Шахедами" Суми та Чернігівську область.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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