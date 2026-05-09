Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Россия пытается усложнить процесс обмена пленных, который должен состояться в рамках трехдневного перемирия с Украиной. Однако это будет срывом договоренностей с США.
Об этом РБК-Украина сказал источник во власти.
"Они понимают, какое значение обмены имеют для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае был разговор при посредничестве США", - подчеркнул источник.
Поэтому, по словам собеседника РБК-Украина, теперь дело также за США, способны ли они гарантировать то, о чем говорилось.
"По обмену явно еще будут активные переговоры. И срывают они обещание не столько нам, сколько Соединенным Штатам", - резюмировал источник.
Перемирие и обмен пленными с РФ
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие - с 9 по 11 мая - между Украиной и РФ. Также он анонсировал в эти даты обмен пленными в формате 1000 на 1000.
Украина поддержала это предложение. Президент Владимир Зеленский издал указ, которым разрешил РФ проводить парад на 9 мая, исключив квадрат Красной площади из целей украинского вооружения. Россия такого согласилась на предложение США.
Однако сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными.
Также российский диктатор выразил готовность встретиться с Зеленским за пределами РФ, но выдвинул условие для этого.