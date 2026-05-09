ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными

22:31 09.05.2026 Сб
2 мин
По обмену пленными, вероятно, еще будут переговоры
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными Фото: во власти отреагировали на заявления РФ об обмене пленными (facebook.com/zelenskyy.official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россия пытается усложнить процесс обмена пленных, который должен состояться в рамках трехдневного перемирия с Украиной. Однако это будет срывом договоренностей с США.

Об этом РБК-Украина сказал источник во власти.

Читайте также: Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными

"Они понимают, какое значение обмены имеют для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае был разговор при посредничестве США", - подчеркнул источник.

Поэтому, по словам собеседника РБК-Украина, теперь дело также за США, способны ли они гарантировать то, о чем говорилось.

"По обмену явно еще будут активные переговоры. И срывают они обещание не столько нам, сколько Соединенным Штатам", - резюмировал источник.

Перемирие и обмен пленными с РФ

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие - с 9 по 11 мая - между Украиной и РФ. Также он анонсировал в эти даты обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Украина поддержала это предложение. Президент Владимир Зеленский издал указ, которым разрешил РФ проводить парад на 9 мая, исключив квадрат Красной площади из целей украинского вооружения. Россия такого согласилась на предложение США.

Однако сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными.

Также российский диктатор выразил готовность встретиться с Зеленским за пределами РФ, но выдвинул условие для этого.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Обмен пленными
Новости
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"