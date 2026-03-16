Росія пообіцяла не вербувати громадян Кенії для війни проти України

16:55 16.03.2026 Пн
2 хв
У лавах армії РФ вже вооють до 1000 кенійців
aimg Марія Науменко
Росія пообіцяла не вербувати громадян Кенії для війни проти України Фото: російські найманці з Африки (GettyImages)

Росія погодилася припинити вербування громадян Кенії для участі у війні проти України після занепокоєння африканських країн щодо залучення їхніх громадян до конфлікту.

Про це заявив головний секретар уряду Кенії Мусалія Мудаваді під час візиту до Москви, де він зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Кремль змінив підхід до набору африканців на війну, створивши "чорні списки"

"Хочу чітко зазначити, що ми досягли згоди про те, що кенійців більше не будуть вербувати через Міністерство оборони", - наголосив Мудаваді.

За його словами, громадяни Кенії також більше "не матимуть права на призов та участь у спеціальних операціях".

Своєю чергою Лавров зазначив, що кенійці, які вже воюють на боці Росії, служать "на добровільних засадах" відповідно до російського законодавства. Він додав, що укладені контракти передбачають можливість їх дострокового розірвання.

Занепокоєння щодо участі своїх громадян у війні висловлювали й інші африканські країни. Зокрема Південна Африка повідомляла про загибель двох своїх громадян у бойових діях, а влада Ботсвани намагається встановити долю трьох людей, яких призвали до російської армії.

У низці випадків, за даними урядів, людей вводили в оману, пропонуючи роботу в Росії на цивільних посадах.

Залучення громадян африканських держав до участі у війні проти України є звичною практикою для Росії. Такі пропозиції часто подаються як можливість навчання або легальної роботи.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що у складі російських військ, задіяних у війні проти України, воюють понад 1700 громадян африканських країн.

Після повідомлень про загиблих у російській армії африканців низка держав, зокрема Кенія, Гана та Південна Африка, почали вимагати від Москви пояснень щодо вербування їхніх громадян.

Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою