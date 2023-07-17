Росія погрожує зірвати "зернову угоду", щоб шантажувати Україну, - Spravdi

На тлі атаки на Кримський міст Росія погрожує зірвати "зернову ініціативу", щоб шантажувати Україну та її союзників.

Зазначимо, що черговий термін дії "зернового договору" сплив 17 липня.

Підкреслюється, що Україна відкрита для продовження дії "зернової ініціативи", яка розв'язує глобальні проблеми продовольчої безпеки.

Водночас можливий вихід Росії з угоди означатиме нехтування інтересів країн, зокрема, Африки, які розраховують отримувати необхідне продовольство за доступними цінами.

Окрім того, Кремль шукає приводи для підвищення ставок у шантажі зривом "зернової угоди". Зокрема, таким приводом може стати "загадковий інцидент" на Керченському мосту 17 липня.

Водночас країна-агресор сама загрожує безпеці "зернової ініціативи", атакуючи портову інфраструктуру Одеси та острів Зміїний.

У ЦСК підкреслюють, що на випадок виходу РФ з угоди, Україна спільно з союзниками готується до реалізації альтернативних варіантів і маршрутів експорту продовольства.

В РФ заявили про припинення дії "зернової угоди"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Після того дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору". Щоразу іона намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

При цьому у червні росіяни заявляли, що "не бачать перспектив продовження угоди в липні". Водночас українська сторона попереджала, що не бачить готовності РФ продовжувати зернову ініціативу.

Але минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився продовжити "зернову угоду".

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