Знову погрожують. У Путіна заявили, що зернова угода "не має шансів"

Росія знову погрожує розривом зернової угоди через те, що російська частина нібито не була виконана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але можна констатувати, що якщо судити де-факто, то шансів у цієї угоди немає. Угода має на увазі "справу". Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася РФ, не була зроблена", - сказав Пєсков у коментарі пропагандистам.

Представник Кремля також заявив, що РФ нібито "кілька разів йшла на поступки" та продовжувала угоду.

"Ось тому, якщо дивитися на те, що ми маємо, то перспектив немає. І немає підстав для її продовження", - резюмував він.

Зернова угода

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Після того дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору". Щоразу РФ намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

Дія зернової угоди має спливти рівно за місяць - 17 липня.