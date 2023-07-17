Россия угрожает сорвать "зерновое соглашение", чтобы шантажировать Украину, - Spravdi

На фоне атаки на Крымский мост Россия угрожает сорвать "зерновую инициативу", чтобы шантажировать Украину и ее союзников.

Отметим, что очередной срок действия "зернового договора" истек 17 июля.

Подчеркивается, что Украина открыта для продолжения действия "зерновой инициативы", которая решает глобальные проблемы продовольственной безопасности.

В то же время возможный выход России из соглашения будет означать пренебрежение интересами стран, в частности Африки, которые рассчитывают получать необходимое продовольствие по доступным ценам.

Кроме того, Кремль ищет поводы для повышения ставок в шантаже срывом "зернового соглашения". В частности, таким поводом может стать "загадочный инцидент" на Керченском мосту 17 июля.

В то же время страна-агрессор сама угрожает безопасности "зерновой инициативы", атакуя портовую инфраструктуру Одессы и остров Змеиный.

В ЦСК подчеркивают, что в случае выхода РФ из соглашения, Украина совместно с союзниками готовится к реализации альтернативных вариантов и маршрутов экспорта продовольствия.

В РФ заявили о прекращении действия "зернового соглашения"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Отметим, что после начала полномасштабной войны россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

После этого действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора". Каждый раз иона пыталась продавить какие-нибудь исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.

При этом в июне россияне заявляли, что "не видят перспектив продления соглашения в июле". В то же время, украинская сторона предупреждала, что не видит готовности РФ продолжать зерновую инициативу.

Но на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение".

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