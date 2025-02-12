Росія планує підготувати у Білорусі ще близько 150 тисяч військових, - Зеленський

За словами президента, Росія у 2025-му планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій.

Він додав, що сьогодні підтримка України, означає захист усієї Європи. Президента нагадав, що саме з території Білорусі розпочалось повномасштабне вторгнення, у зв'язку з чим не виключено, що після тренувань РФ може спробувати напасти на іншу країну.

"Вони зможуть почати (повномасштабне вторгнення, - ред.) в Польщу, в Литву. Якщо Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) хоче миру і хоче закінчення війни - для чого країна, у якій зараз дуже великі проблеми з економікою, збільшує на 150 тисяч свої сили і буде їх тренувати. Точно не для діалогу", - відзначив Зеленський.