Россия планирует подготовить в Беларуси еще около 150 тысяч военных, - Зеленский

По словам президента, Россия в 2025-м планирует увеличить свою армию на 12-15 дивизий.

Он добавил, что сегодня поддержка Украины, означает защиту всей Европы. Президента напомнил, что именно с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение, в связи с чем не исключено, что после тренировок РФ может попытаться напасть на другую страну.

"Они смогут начать (полномасштабное вторжение, - ред.) в Польшу, в Литву. Если Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) хочет мира и хочет окончания войны - для чего страна, у которой сейчас очень большие проблемы с экономикой, увеличивает на 150 тысяч свои силы и будет их тренировать. Точно не для диалога", - отметил Зеленский.