Росія підняла стратегічну авіацію, північ і південь України вже атакують дрони, - ПС

Нагадуємо, що в ніч на 22 березня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників. Під обстріл потрапили житлові будинки та об'єкти портової інфраструктури, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначимо, що в ніч на 20 березня російські війська атакували дронами портову інфраструктуру в Одеській області. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали два цивільних комерційних судна під прапорами Палау і Барбадосу, які перебували біля причалів і були завантажені зерном, повідомили представники обласної адміністрації та уряду.