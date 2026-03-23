Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ВС

Напоминаем, что в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Под обстрел попали жилые дома и объекты портовой инфраструктуры, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Отметим, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате ударов повреждения получили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые находились у причалов и были загружены зерном, сообщили представители областной администрации и правительства.