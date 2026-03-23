RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ВС

23:36 23.03.2026 Пн
2 мин
Украинцам следует максимально внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать правила безопасности
aimg Никончук Анастасия
Фото: истребитель РФ (GettyImages)

В ночь на 24 марта есть реальная угроза нанесения масштабной комбинированной атаки по Украине. Россия запустила дроны и подняла стратегическую авиацию в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.

Читайте также: Россия готовит массированный удар: Зеленский дал распоряжение ПВО

Сообщается, что были зафиксированы вылеты бортов стратегической авиации противника. По предварительной информации, существует вероятность применения крылатых ракет по Украине.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно направляться в укрытия в случае ее объявления.

Мониторинговые каналы сообщают, что, на момент публикации, в небе РФ находится 6 бортов стратегической авиации.

Особое внимание следует уделить жителям Киева и Киевской области, а также жителям западных регионов Украины, в частности Львова.

Также, на момент публикации материала, в небе над Украиной фиксируется множество беспилотников. Уже была обстреляна Одесса и Одесская область, а мониторинговые каналы предупреждают об угрозе для южных регионов в течении ночи.

Напомним, что вечером в понедельник, 23 марта, российские войска нанесли удар беспилотниками по Одесскому району. Один из дронов попал в остановку общественного транспорта, в результате чего есть пострадавшие.

Напоминаем, что в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Под обстрел попали жилые дома и объекты портовой инфраструктуры, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Отметим, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате ударов повреждения получили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые находились у причалов и были загружены зерном, сообщили представители областной администрации и правительства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
