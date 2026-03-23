Росіяни дроном поцілили в автобусну зупинку на Одещині: поранено двох людей

22:25 23.03.2026 Пн
Серед постраждалих - 18-річна дівчина та 51-річний чоловік
aimg Марія Науменко
Росіяни дроном поцілили в автобусну зупинку на Одещині: поранено двох людей фото: "Шахед" (Getty Images)

Увечері понеділка, 23 березня, російська армія атакувала БПЛА Одеський район. Один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі", - зазначив він.

Внаслідок удару постраждали двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Одеську область.

Під ударами опинилися житлові будинки та об’єкти портової інфраструктури.

