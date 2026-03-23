Росіяни дроном поцілили в автобусну зупинку на Одещині: поранено двох людей

Увечері понеділка, 23 березня, російська армія атакувала БПЛА Одеський район. Один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені.

"Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі", - зазначив він. Внаслідок удару постраждали двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Постраждалим надають необхідну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.