Росія готує масований удар: Зеленський дав розпорядження ППО

21:10 23.03.2026 Пн
Президент звернувся до українців із важливим закликом
aimg Іван Носальський
Росія готує масований удар: Зеленський дав розпорядження ППО Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)

Російські окупанти можуть готувати новий масований удар по Україні. На це вказує інформація розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави попросив українців звертати увагу на повітряні тривоги.

"Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну", - наголосив Зеленський.

Чутки про новий удар

Варто зауважити, що попередження про загрозу нового масованого удару російських окупантів сьогодні, 23 березня, оприлюднили моніторингові канали.

Також з'явилися чутки, що солдати РФ можуть атакувати залізничний вокзал Києва. Це нібито одна з пріоритетних цілей.

У відповідь на таку інформацію в УЗ наголосили, що київський вокзал є пріоритетною метою для росіян від початку повномасштабної війни. У компанії закликали українців зберігати спокій.

Про загрозу нового удару окупантів попереджала і голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, ворог, зокрема, може атакувати західні області.

До слова, Росія востаннє завдавала масованого удару по Україні в ніч на 14 березня. Тоді ворог застосував 430 ударних дронів і десятки ракет.

Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла
Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади