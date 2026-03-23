Росія підняла стратегічну авіацію, північ і південь України вже атакують дрони, - ПС

У ніч на 24 березня є реальна загроза нанесення масштабної комбінованої атаки по Україні. Росія запустила дрони і підняла стратегічну авіацію в повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram.

Також, на момент публікації матеріалу, в небі над Україною фіксується безліч безпілотників. Уже було обстріляно Одесу та Одеську область, а моніторингові канали попереджають про загрозу для південних регіонів протягом ночі.

Моніторингові канали повідомляють, що, на момент публікації, в небі РФ перебуває 6 бортів стратегічної авіації.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й оперативно прямувати в укриття в разі її оголошення.

Повідомляється, що було зафіксовано вильоти бортів стратегічної авіації противника. За попередньою інформацією, існує ймовірність застосування крилатих ракет по Україні.

Нагадуємо, що в ніч на 22 березня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників. Під обстріл потрапили житлові будинки та об'єкти портової інфраструктури, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначимо, що в ніч на 20 березня російські війська атакували дронами портову інфраструктуру в Одеській області. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали два цивільних комерційних судна під прапорами Палау і Барбадосу, які перебували біля причалів і були завантажені зерном, повідомили представники обласної адміністрації та уряду.