Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ВС
В ночь на 24 марта есть реальная угроза нанесения масштабной комбинированной атаки по Украине. Россия запустила дроны и подняла стратегическую авиацию в воздух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.
Сообщается, что были зафиксированы вылеты бортов стратегической авиации противника. По предварительной информации, существует вероятность применения крылатых ракет по Украине.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно направляться в укрытия в случае ее объявления.
Мониторинговые каналы сообщают, что, на момент публикации, в небе РФ находится 6 бортов стратегической авиации.
Особое внимание следует уделить жителям Киева и Киевской области, а также жителям западных регионов Украины, в частности Львова.
Также, на момент публикации материала, в небе над Украиной фиксируется множество беспилотников. Уже была обстреляна Одесса и Одесская область, а мониторинговые каналы предупреждают об угрозе для южных регионов в течении ночи.
Напоминаем, что в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Под обстрел попали жилые дома и объекты портовой инфраструктуры, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Отметим, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате ударов повреждения получили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые находились у причалов и были загружены зерном, сообщили представители областной администрации и правительства.