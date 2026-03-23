Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ВС

23:36 23.03.2026 Пн
Украинцам следует максимально внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать правила безопасности
aimg Никончук Анастасия
Фото: истребитель РФ (GettyImages)

В ночь на 24 марта есть реальная угроза нанесения масштабной комбинированной атаки по Украине. Россия запустила дроны и подняла стратегическую авиацию в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.

Читайте также: Россия готовит массированный удар: Зеленский дал распоряжение ПВО

Сообщается, что были зафиксированы вылеты бортов стратегической авиации противника. По предварительной информации, существует вероятность применения крылатых ракет по Украине.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно направляться в укрытия в случае ее объявления.

Мониторинговые каналы сообщают, что, на момент публикации, в небе РФ находится 6 бортов стратегической авиации.

Особое внимание следует уделить жителям Киева и Киевской области, а также жителям западных регионов Украины, в частности Львова.

Также, на момент публикации материала, в небе над Украиной фиксируется множество беспилотников. Уже была обстреляна Одесса и Одесская область, а мониторинговые каналы предупреждают об угрозе для южных регионов в течении ночи.

Напомним, что вечером в понедельник, 23 марта, российские войска нанесли удар беспилотниками по Одесскому району. Один из дронов попал в остановку общественного транспорта, в результате чего есть пострадавшие.

Напоминаем, что в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Под обстрел попали жилые дома и объекты портовой инфраструктуры, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Отметим, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате ударов повреждения получили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые находились у причалов и были загружены зерном, сообщили представители областной администрации и правительства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти