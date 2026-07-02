Ігнат розповів про особливості нічної атаки на Київ

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.

Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу: 496 ударних безпілотників та 74 ракети різних типів.

Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах Києва.

ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.

Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та майже 90 постраждалих. Під завалами досі шукають людей.

Окрім того, у частині Києва після атаки зникло світло.

Усі деталі атаки, дані про жертв та постраждалих - у матеріалі РБК-Україна.