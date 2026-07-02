Росіяни влучили у підстанцію швидкої допомоги в Києві, є поранені медики

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Під час нічної атаки на столицю 2 липня російські війська пошкодили будівлю, у якій розташовувалася одна з підстанцій швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією міського голови, серед поранених у Шевченкіському районі - медичні працівники та водії підстанції. Один із постраждалих парамедиків перебуває у вкрай важкому стані. Росія здійснює багатоетапну атаку на Київ із використанням дронів, балістичних та крилатих ракет.