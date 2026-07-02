Игнат рассказал об особенностях ночной атаки на Киев

Во время ночной массированной атаки на Киев 2 июля Россия применила 28 баллистических ракет, перехватывать которые могут только системы Patriot.
Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Ранок.LIVЕ.
По его словам, это была одна из самых масштабных атак на столицу. Россия применила 28 баллистических ракет.
Среди применяемого вооружения были ракеты "Искандер-М", "Циркон", а также зенитные ракеты С-400, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.
Игнат подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинского ПВО, ведь перехватывать их способны только комплексы Patriot.
В то же время, эффективность уничтожения крылатых ракет остается почти 100%, а беспилотников - более 90%.
Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара - Киев.
В этот раз враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 496 ударных беспилотников и 74 ракеты разных типов.
В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах Киева.
ГСЧС обнародовала фотографии последствий , на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.
В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи.
Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно более 10 погибших и почти 90 пострадавших. Под завалами до сих пор ищут людей.
Кроме того, в части Киева после атаки исчез свет.
Все детали атаки, данные о жертвах и пострадавших - в материале РБК-Украина.