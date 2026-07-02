Кількість постраждалих у Києві зросла до близько 90, загиблих - 13

Унаслідок атаки на Київ 2 липня кількість постраждалих зросла до 86 людей, загиблих вже 13. Рятувальники досі шукають людей під завалами пошкоджених житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністр України Юлії Свириденко та мера Києва Віталія Кличка.

Окремо в Дарницькому районі, де зруйновано частину багатоповерхівки, триває пошуково-рятувальна операція в одному з пошкоджених будинків.

Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбираючи завали. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко додала, що під руїнами й досі можуть залишатися люди.

Ворог поцілив щонайменше у 20 житлових будинків прямими влучаннями. Загалом унаслідок обстрілу в місті пошкоджено ще близько сотні будівель.

Станом на зараз у столиці зафіксовано 13 загиблих. Загальна кількість постраждалих зросла до 86 людей, серед них - двоє дітей.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що вранці 2 липня в місті також зафіксували пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва, де через уламки постраждали медики. Вогонь також охопив дахи кількох багатоповерхівок у різних районах столиці.

ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків атаки, показавши масштаб пожеж і руйнувань одразу в семи районах Києва. Рятувальники також повідомили, що врятували людину з-під завалів у Печерському районі.