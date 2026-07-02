Будинки у вогні та зруйновані багатоповерхівки: ДСНС показала наслідки обстрілу Києва

Внаслідок масованого удару по Києву в ніч проти 2 липня пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в семи районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Відомство оприлюднило кадри з місць ліквідації наслідків російської атаки. У Шевченківському районі зафіксовано гасіння пожежі на спільній покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю.

Фото: ліквідація наслідків російської атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Також рятувальники працюють у житловій п'ятиповерхівці, де виникло займання на площі 300 квадратних метрів. Крім того, задокументовано руйнування ще однієї п'ятиповерхівки та пожежу в триповерховій нежитловій будівлі.

У Дарницькому зафіксовані часткові руйнування житлових п'яти- та дев'ятиповерхівок, пошкодження верхніх поверхів 16-поверхового будинку, а також руйнування приватних будинків.

Фото: ДСНС працюють на місці влучань російської зброї в цивільну інфраструктуру (t.me/dsns_telegram)

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлової дев'ятиповерхівки та пожежу на площі 200 квадратних метрів у межах першого та другого поверхів. Згідно з повідомленням, на цій локації надзвичайники врятували одну людину.

В Оболонському районі сталася пожежа на території складського майданчика. Звідти люди самостійно принесли постраждалого до найближчого пожежного підрозділу, де співробітники ДСНС надають йому першу домедичну допомогу.

Фото: рятувальники ДСНС допомагають постраждалим внаслідок влучань (t.me/dsns_telegram)

Крім того, ДСНС показала наслідки займання на технічному поверсі 16-поверхового будинку в Голосіївському районі.

У Святошинському районі зафіксовано пошкодження двох приватних житлових будинків, а в Деснянському - пошкодження житлової дев'ятиповерхівки. Наразі на всіх локаціях працюють необхідні служби.