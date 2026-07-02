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У частині Києва після атаки зникло світло

10:48 02.07.2026 Чт
2 хв
Де вранці найскладніша ситуація зі світлом?
aimg Олена Чупровська
У частині Києва після атаки зникло світло Фото: у Києві зафіксували нові вимкнення світла після обстрілу (t.me_dsns)
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Негода вночі лишила без світла майже 70 населених пунктів одразу у чотирьох областях, а вранці додалися нові знеструмлення після масованої атаки ворога. Зокрема, відключення зафіксовані і в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Нові знеструмлення після масованої атаки

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої стали й об'єкти енергетичної інфраструктури.

Найскладніша ситуація вранці склалась на Сумщині - там без світла лишилась найбільша кількість споживачів. Нові знеструмлення також зафіксували у:

  • Києві;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Запорізькій області.

Там, де дозволяють умови безпеки, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити подачу світла всім абонентам.

У частині Києва після атаки зникло світлоФото: Укренерго про стан енергомережі (t.me/Ukrenergо)

Раціональне споживання зменшує ризик того, що доведеться вводити вимушені обмеження світла.

Негода лишила без світла чотири області

Через грозу та пориви вітру вранці повністю або частково без світла залишались близько 70 населених пунктів одразу у чотирьох областях:

  • Закарпатській;
  • Львівській;
  • Чернігівській;
  • Київській.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 з них загинули. Рятувальники досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків.

Нагадаємо, через пошкодження контактної мережі та відсутність електропостачання у Києві тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.

Частину тролейбусів і трамваїв пустили за іншими шляхами.

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