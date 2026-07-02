Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Досі у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих ударних БпЛА. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Повітряних силах додали: інформація щодо кількох ракет ще уточнюється.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 524 повітряні цілі , серед яких:

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу , зокрема:

Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Києві різко зростає кількість загиблих і потерпілих після нічної атаки РФ 2 липня.

У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків атаки, на них зафіксовані масштаби пожеж і руйнувань одразу в семи районах столиці.

Також вранці влада міста заявила про пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва.