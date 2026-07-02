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Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли

10:08 02.07.2026 Чт
2 хв
Найскладніша ситуація саме з "прильотами" балістики
aimg Юлія Капітонова
Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли Фото: 2 липня ППО змогла збити та подавити сотні ворожих цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Уночі 2 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим атакувала Росія

Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу, зокрема:

  • 496 ударних безпілотників різних типів (Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль", дрони-імітатори "Пародія");
  • 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Як відпрацювала ППО

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 524 повітряні цілі, серед яких:

  • 4 балістичні ракети;
  • 32 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 476 безпілотників різних типів.

Наслідки атаки РФ 2 липня

За попередньою інформацією, зафіксовано:

  • влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних безпілотників на 33 локаціях;
  • падіння уламків збитих дронів на 18 локаціях.

У Повітряних силах додали: інформація щодо кількох ракет ще уточнюється.

Досі у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих ударних БпЛА. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Києві різко зростає кількість загиблих і потерпілих після нічної атаки РФ 2 липня.

У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків атаки, на них зафіксовані масштаби пожеж і руйнувань одразу в семи районах столиці.

Також вранці влада міста заявила про пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва.

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