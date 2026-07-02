Балістика прорвалася. РФ запустила 570 цілей, майже всі "Іскандери" та "Циркони" прилетіли
Уночі 2 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Основний напрямок удару - Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим атакувала Росія
Цього разу ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів.
За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу, зокрема:
- 496 ударних безпілотників різних типів (Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль", дрони-імітатори "Пародія");
- 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;
- 34 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 протикорабельні ракети "Циркон";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Як відпрацювала ППО
Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 524 повітряні цілі, серед яких:
- 4 балістичні ракети;
- 32 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 476 безпілотників різних типів.
Наслідки атаки РФ 2 липня
За попередньою інформацією, зафіксовано:
- влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних безпілотників на 33 локаціях;
- падіння уламків збитих дронів на 18 локаціях.
У Повітряних силах додали: інформація щодо кількох ракет ще уточнюється.
Досі у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих ударних БпЛА. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Києві різко зростає кількість загиблих і потерпілих після нічної атаки РФ 2 липня.
У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків атаки, на них зафіксовані масштаби пожеж і руйнувань одразу в семи районах столиці.
Також вранці влада міста заявила про пошкодження медичного закладу та готелю в центрі Києва.