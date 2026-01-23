Росія оптимізує свої сили для ведення позиційної війни в Україні, - ISW

Росія оптимізує сили для ведення позиційної війни проти України. Зокрема, окупанти нарощують постачання в російські війська легкої моторизованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначили аналітики, серед пріоритетів у забезпеченні окупаційних військ цього року російське військове командування визначило постачання легкої модернізованої техніки. І це ще раз демонструє, як російська армія оптимізує себе для позиційної війни".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 22 січня написав, що російське військове командування планує у 2026 році надати російським штурмовим підрозділам понад 2600 легкомоторних транспортних засобів - багі, мотоциклів та всюдиходів (квадроциклів) - з резерву Генерального штабу Росії.

Ще близько 4 200 таких транспортних засобів упродовж першого кварталу, як заплановано, надасть російська оборонно-промислова база.

Машовець заявив, що російське військове командування покладається на "несистемні закупівлі", такі як допомога волонтерів, пожертвування та бюджетні внески з окремих областей, для досягнення своїх загальних цілей.

Легку моторизовану техніку російські війська здебільшого використовують для підвезення піхоти ближче до лінії фронту.

"Зосередженість російського військового командування на виробництві та постачанні легкої техніки ще раз демонструє постійну оцінку ISW про те, що російські війська оптимізували себе для позиційної війни в Україні, і що просування Росії, ймовірно, залишатиметься обмеженим кроком у найближчій та середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті.