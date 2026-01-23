ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине, - ISW

Пятница 23 января 2026 10:07
UA EN RU
Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине, - ISW Фото: Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия оптимизирует силы для ведения позиционной войны против Украины. В частности, оккупанты наращивают поставки в российские войска легкой моторизованной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, среди приоритетов в обеспечении оккупационных войск в этом году российское военное командование определило поставки легкой модернизированной техники. И это еще раз демонстрирует, как российская армия оптимизирует себя для позиционной войны".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 22 января написал, что российское военное командование планирует в 2026 году предоставить российским штурмовым подразделениям более 2600 легкомоторных транспортных средств - багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) - из резерва Генерального штаба России.

Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.

Машовец заявил, что российское военное командование полагается на "несистемные закупки", такие как помощь волонтеров, пожертвования и бюджетные взносы из отдельных областей, для достижения своих общих целей.

Легкую моторизованную технику российские войска в основном используют для подвоза пехоты ближе к линии фронта.

"Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкой техники еще раз демонстрирует постоянную оценку ISW о том, что российские войска оптимизировали себя для позиционной войны в Украине, и что продвижение России, вероятно, будет оставаться ограниченным шагом в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 22 января, на фронте произошло 222 боестолкновения. Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, где украинские защитники отбили 94 атаки. Также активные бои в районе Гуляйполя Запорожской области.

К тому же российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске Харьковской области, пользуясь тем, что местные реки перемерзли и больше не сдерживают движение малых пехотных групп.

В то же время, по данным американского Института изучения войны, украинские Силы обороны достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны
Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов