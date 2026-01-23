Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине, - ISW

Россия оптимизирует силы для ведения позиционной войны против Украины. В частности, оккупанты наращивают поставки в российские войска легкой моторизованной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, среди приоритетов в обеспечении оккупационных войск в этом году российское военное командование определило поставки легкой модернизированной техники. И это еще раз демонстрирует, как российская армия оптимизирует себя для позиционной войны".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 22 января написал, что российское военное командование планирует в 2026 году предоставить российским штурмовым подразделениям более 2600 легкомоторных транспортных средств - багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) - из резерва Генерального штаба России.

Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.

Машовец заявил, что российское военное командование полагается на "несистемные закупки", такие как помощь волонтеров, пожертвования и бюджетные взносы из отдельных областей, для достижения своих общих целей.

Легкую моторизованную технику российские войска в основном используют для подвоза пехоты ближе к линии фронта.

"Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкой техники еще раз демонстрирует постоянную оценку ISW о том, что российские войска оптимизировали себя для позиционной войны в Украине, и что продвижение России, вероятно, будет оставаться ограниченным шагом в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.