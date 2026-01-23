Россия оптимизирует свои силы для ведения позиционной войны в Украине, - ISW
Россия оптимизирует силы для ведения позиционной войны против Украины. В частности, оккупанты наращивают поставки в российские войска легкой моторизованной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отметили аналитики, среди приоритетов в обеспечении оккупационных войск в этом году российское военное командование определило поставки легкой модернизированной техники. И это еще раз демонстрирует, как российская армия оптимизирует себя для позиционной войны".
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 22 января написал, что российское военное командование планирует в 2026 году предоставить российским штурмовым подразделениям более 2600 легкомоторных транспортных средств - багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) - из резерва Генерального штаба России.
Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.
Машовец заявил, что российское военное командование полагается на "несистемные закупки", такие как помощь волонтеров, пожертвования и бюджетные взносы из отдельных областей, для достижения своих общих целей.
Легкую моторизованную технику российские войска в основном используют для подвоза пехоты ближе к линии фронта.
"Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкой техники еще раз демонстрирует постоянную оценку ISW о том, что российские войска оптимизировали себя для позиционной войны в Украине, и что продвижение России, вероятно, будет оставаться ограниченным шагом в ближайшей и среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.
Ситуация на фронте
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 22 января, на фронте произошло 222 боестолкновения. Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, где украинские защитники отбили 94 атаки. Также активные бои в районе Гуляйполя Запорожской области.
К тому же российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске Харьковской области, пользуясь тем, что местные реки перемерзли и больше не сдерживают движение малых пехотных групп.
В то же время, по данным американского Института изучения войны, украинские Силы обороны достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.