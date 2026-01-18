ЗСУ просунулися на Куп’янському та Покровському напрямках, - ISW

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ на північ від Куп’янська

Аналітики ISW зазначають, що оприлюднені 15 січня геолокаційні кадри свідчать про нещодавнє просування українських військ на північ від Куп’янська в Харківській області.



Водночас 16 та 17 січня російські війська здійснювали атаки безпосередньо в Куп’янську, а також на північний схід від міста - в районах Дворічної та Красного Першого, на схід - у напрямку Петропавлівки, Подолу та Кучерівки, і на південний схід - поблизу Піщаного та Курилівки.

Успіхи Сил оборони на Покровському напрямку

Крім того, за даними ISW, геолокаційні відеозаписи від 17 січня підтверджують просування українських підрозділів на північний захід від Світлого, що розташоване на схід від Покровська в Донецькій області.



У звіті зазначається, що 16 та 17 січня війська РФ атакували в межах самого Покровська та поблизу нього - зокрема на північний захід у районі Гришиного, на північ біля Родинського та Білицького, на північний схід поблизу Сухецького, на схід у напрямку Мирнограда та Рівного, а також на південний захід - у районах Котлиного, Удачного та Молодецького.

Ситуація в районі Добропілля

Окремо аналітики ISW повідомляють, що українські війська нещодавно просунулися або щонайменше утримують свої позиції в тактичному районі Добропілля - на південний захід від Дорожнього.

