Окупанти намагаються просунутися у Вовчанськ через перемерзлі річки, - військові
Російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську Харківської області, користуючись тим, що місцеві річки перемерзли й більше не стримують рух малих піхотних груп.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, бої тривають безпосередньо в самому Вовчанську, а також у прилеглих населених пунктах. Російські підрозділи постійно намагаються просунутися вперед і діють не лише в межах міста.
Він додав, що російські підрозділи активно діють на флангах та в прилеглих населених пунктах.
"Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчи, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів", - уточнив він.
Трегубов зазначив, що ситуацію ускладнюють погодні умови.
За його словами, річки вже перемерзли й перестали бути природною перепоною, якою були раніше, тому для малих піхотних груп ворога їх подолання фактично не становить проблеми.
Бої в районі Вовчанська
Раніше у ЗСУ повідомляли, що ситуація у Вовчанську Харківської області залишається стабільною, однак російські війська намагаються обійти місто та розширити зону свого контролю.
Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові дії.
18 січня стало відомо, що Росія намагалася прорвати оборону у Вовчанську, використовуючи чисельну перевагу.
В аналітичному звіті ISW вказується, що загарбникам, ймовірно, вдалося просунутися на сході та південному сході міста Вовчанськ Харківської області.
Водночас в ISW спростували заяви російських блогерів про просування військ РФ вздовж кордону на Харківщині поблизу населених пунктів Нестерне та Дігтярне.