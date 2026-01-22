Окупанти намагаються просунутися у Вовчанськ через перемерзлі річки, - військові

Російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську Харківської області, користуючись тим, що місцеві річки перемерзли й більше не стримують рух малих піхотних груп.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, бої тривають безпосередньо в самому Вовчанську, а також у прилеглих населених пунктах. Російські підрозділи постійно намагаються просунутися вперед і діють не лише в межах міста.

Він додав, що російські підрозділи активно діють на флангах та в прилеглих населених пунктах.

"Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчи, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів", - уточнив він.

Трегубов зазначив, що ситуацію ускладнюють погодні умови.

За його словами, річки вже перемерзли й перестали бути природною перепоною, якою були раніше, тому для малих піхотних груп ворога їх подолання фактично не становить проблеми.