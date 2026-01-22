ua en ru
Окупанти намагаються просунутися у Вовчанськ через перемерзлі річки, - військові

Четвер 22 січня 2026 13:48
Окупанти намагаються просунутися у Вовчанськ через перемерзлі річки, - військові Фото: окупанти намагаються просунутися у Вовчанськ через перемерзлі річки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську Харківської області, користуючись тим, що місцеві річки перемерзли й більше не стримують рух малих піхотних груп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, бої тривають безпосередньо в самому Вовчанську, а також у прилеглих населених пунктах. Російські підрозділи постійно намагаються просунутися вперед і діють не лише в межах міста.

Він додав, що російські підрозділи активно діють на флангах та в прилеглих населених пунктах.

"Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчи, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів", - уточнив він.

Трегубов зазначив, що ситуацію ускладнюють погодні умови.

За його словами, річки вже перемерзли й перестали бути природною перепоною, якою були раніше, тому для малих піхотних груп ворога їх подолання фактично не становить проблеми.

Бої в районі Вовчанська

Раніше у ЗСУ повідомляли, що ситуація у Вовчанську Харківської області залишається стабільною, однак російські війська намагаються обійти місто та розширити зону свого контролю.

Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові дії.

18 січня стало відомо, що Росія намагалася прорвати оборону у Вовчанську, використовуючи чисельну перевагу.

В аналітичному звіті ISW вказується, що загарбникам, ймовірно, вдалося просунутися на сході та південному сході міста Вовчанськ Харківської області.

Водночас в ISW спростували заяви російських блогерів про просування військ РФ вздовж кордону на Харківщині поблизу населених пунктів Нестерне та Дігтярне.

