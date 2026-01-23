ua en ru
Росія посилила штурми, понад 220 боїв за добу: Генштаб показав карти

П'ятниця 23 січня 2026 08:55
Росія посилила штурми, понад 220 боїв за добу: Генштаб показав карти Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби, 22 січня, на фронті відбулося 222 боєзіткнення. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, де українські захисники відбили 94 атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу, протягом минулої доби російські війська завдали по Україні одного ракетного та 85 авіаційних ударів. Окупанти застосували одну ракету і скинули 226 керованих авіаційних бомб.

Також ворог використав для атак 5862 дрони-камікадзе та здійснив 3545 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів, з яких 83 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали, зокрема, Добропілля Донецької області, а також Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка та Воздвижівка в Запорізькій області.

Водночас за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження противника й одну його артилерійську систему.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 232 090 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1280військовослужбовців.

Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 449 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

