В ЄС відреагували на погрози Москви ударами по Києву для тиші на 9 травня

Євросоюз не буде скорочувати свою дипломатичну присутність у Києві після того, як Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал до 9 травня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні на брифінгу Європейської комісії.

ЄС: присутність у Києві не зміниться

"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", - зазначив Ель-Ануні.

Що означають погрози Москви

Ель-Ануні також прокоментував заяви з боку Росії.

"Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію - російську агресивну війну проти України", - наголосив він.

Публічні погрози атакувати Київ речник ЄК назвав "частиною бездумної ескалаційної тактики" Москви.

Що відомо про погрози з боку Росії

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій надіслали ноту.

У ній - заклик "забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв". На брифінгу Захарова також пригрозила "невідворотним" ударом по Києву, зокрема "по центрах ухвалення рішень", якщо хтось спробує зірвати святкування у Москві 9 травня.