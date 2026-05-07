ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В ЄС відреагували на погрози Москви ударами по Києву для тиші на 9 травня

15:25 07.05.2026 Чт
2 хв
Що відповів Євросоюз на вимогу РФ?
aimg Олена Чупровська
В ЄС відреагували на погрози Москви ударами по Києву для тиші на 9 травня Фото: речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Євросоюз не буде скорочувати свою дипломатичну присутність у Києві після того, як Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал до 9 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні на брифінгу Європейської комісії.

Читайте також: Росія атакує Харків, Одесу та інші міста напередодні путінського "перемирʼя"

ЄС: присутність у Києві не зміниться

"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", - зазначив Ель-Ануні.

Що означають погрози Москви

Ель-Ануні також прокоментував заяви з боку Росії.

"Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію - російську агресивну війну проти України", - наголосив він.

Публічні погрози атакувати Київ речник ЄК назвав "частиною бездумної ескалаційної тактики" Москви.

Що відомо про погрози з боку Росії

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій надіслали ноту.

У ній - заклик "забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв". На брифінгу Захарова також пригрозила "невідворотним" ударом по Києву, зокрема "по центрах ухвалення рішень", якщо хтось спробує зірвати святкування у Москві 9 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари Росії дзеркально - "далекобійними санкціями".

Якщо Москва обере дипломатію - Київ також готовий до переговорів. За словами Зеленського, з початку доби 7 травня Росія завдала близько 100 ударів дронами, десятки авіаударів та обстрілів на фронті.

Нагадаємо, того ж дня Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі - за понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Президент наголосив, що Кремль щодня може зупинити війну, але замість цього шукає короткострокову паузу заради параду на Червоній площі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Війська РФ Війна в Україні
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту